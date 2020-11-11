Günlerdir her yerde aranıyorlardı, ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı

Ayfonkarahisar’da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Z. U. ve 66 yaşındaki C.U., her yerde aranıyordu. Çiftin kızı H. K., Müge Anlı’ya, “Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum” demişti. Bunun üzerine Z. U’nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, “Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kuyuda cansız bedenleri bulundu

Bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Cesetleri kardeşiyle taşımışlar

Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen B. A’nın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., “Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar” itirafını yaptı.

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Öte yandan ihbarı yapan kişinin dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz olduğu öğrenildi. Keçilerini otlatmak için araziye çıkan Korkmaz sulama kanalına ait kuyusunun yakınında oturduğunda kötü kokuyu fark etti. 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cesetler taşlarla kapatılmış

Çoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin bir kadın ile bir erkeğe ait olduğu saptandı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet ve Zeliha Uysal'a ait olabileceği ihtimali üzerine, çiftin çocukları teşhise çağrıldı.