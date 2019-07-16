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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Gurbette de aynı ruh

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Türkiye’nin yanı sıra dünyada da unutulmadı. ABD’den Irak’a, Azerbaycan’dan Kanada’ya birçok ülkede şehitler için anma törenleri düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD dahil birçok ülkede 15 Temmuz anıldı.
ABD dahil birçok ülkede 15 Temmuz anıldı.

15 Temmuz ruhuyla anma törenlerine katılan gurbetçiler, şehitler için dua etti.

SİNSİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Hüseyin Likoğlu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen etkinlikte, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu da sunum yaptı. Likoğlu, FETÖ ile mücadelede sürekliliğin gerektiğine vurgu yaptı. Likoğlu, bu yapının değerleri istismar eden sinsi bir terör örgütü olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te de anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, FETÖ’nün 3 yıl önce gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye tarihindeki en büyük terör saldırısı olduğunu belirtti. Kenya’nın başkenti Nairobi’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra fidanlığı kuruldu ve fotoğraf sergisi açılarak resepsiyon düzenlendi.

SURİYE’DE MEVLİT

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi. ABD’nin California eyaletinin San Francisco kentinde bir grup Türk vatandaşı, Türk bayraklarıyla bir araya gelerek, ünlü Golden Gate köprüsünden geçiş yaptı. Grup daha sonra San Francisco’nun ünlü Sanat Sarayı Müzesi önünde fotoğraf çektirdi.

HER YERDE TÖREN

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin üçüncü yılında ABD, Rusya, İsveç, Pakistan, Yunanistan, Belçika, Irak, Kazakistan, Kanada, Güney Kore, İspanya, Danimarka, Güney Afrika, Portekiz, Etiyopya, Malezya, Avustralya, Senagal, Bosna Hersek, Gürcistan ve daha çok bir ülkede de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

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