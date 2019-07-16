Gurbette de aynı ruh

15 Temmuz ruhuyla anma törenlerine katılan gurbetçiler, şehitler için dua etti.

SİNSİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Hüseyin Likoğlu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen etkinlikte, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu da sunum yaptı. Likoğlu, FETÖ ile mücadelede sürekliliğin gerektiğine vurgu yaptı. Likoğlu, bu yapının değerleri istismar eden sinsi bir terör örgütü olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te de anma töreni düzenlendi. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, FETÖ’nün 3 yıl önce gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye tarihindeki en büyük terör saldırısı olduğunu belirtti. Kenya’nın başkenti Nairobi’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra fidanlığı kuruldu ve fotoğraf sergisi açılarak resepsiyon düzenlendi.

SURİYE’DE MEVLİT

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi. ABD’nin California eyaletinin San Francisco kentinde bir grup Türk vatandaşı, Türk bayraklarıyla bir araya gelerek, ünlü Golden Gate köprüsünden geçiş yaptı. Grup daha sonra San Francisco’nun ünlü Sanat Sarayı Müzesi önünde fotoğraf çektirdi.

HER YERDE TÖREN

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin üçüncü yılında ABD, Rusya, İsveç, Pakistan, Yunanistan, Belçika, Irak, Kazakistan, Kanada, Güney Kore, İspanya, Danimarka, Güney Afrika, Portekiz, Etiyopya, Malezya, Avustralya, Senagal, Bosna Hersek, Gürcistan ve daha çok bir ülkede de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

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