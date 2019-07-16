Emanete sahip çıkacağız

15 Temmuz 2016’da kendini milli iradenin üstünde gören hainleri derdest eden millet, dün aynı kararlılığını hep bir ağızdan haykırdı. 3 yıl sonra, 15 Temmuz direnişinin karargahı olan Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşan yüzbinler şehitleri andı, “hakimiyet milletindir” mesajı vardı. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamındaki büyük buluşma bu yıl Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşti. Gün boyu Ankara’daki programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam İstanbul’a geldi.

GAZİLER KARŞILADI

Erdoğan'ın uçağı saat 20.20’de Atatürk Havalimanı’na indi. Erdoğan’ı uçağın kapısında 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları karşıladı. Erdoğan görünmesiyle birlikte kanlı darbe gecesinde olduğu gibi salalar okunmaya başladı. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sporcular, kulüp başkanları ve sanatçılar da anma törenine katılanlar arasındaydı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehitlerin adları tek tek okundu, resimleri dev ekrana yansıtıldı. Konuşmasına şehitleri anıp o gece destan yazan gaziler ile millete şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermelerde bulunup CHP liderinin Atatürk Havalimanı’ndan kontrollü kaçışını hatırlattı. Erdoğan özetle şunları söyledi.

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR

Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacak. O karanlık gecedeki ezan ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler.

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HİÇBİRİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i, darbecilerle son ana kadar savaşan Albay Sait Ertürk’ü, tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı unutmayacağız. 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar.

DİLLERİ LAL OLMUŞ

Türkiye'nin, son 17 yılda demokrasi ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir. Şu anda terörün belini kırdık, kırıyoruz. İnlerine girdik. Pençe-1 harekatını yaptık, şimdi Pençe-2 harekatını yapıyoruz. Bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. Bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler yapmayın diyor. Yapmayalım da canımızdan bu daha mı kıymetli? Milletimizin huzurunu düşünmekle mükellefiz. Milletimizle çıktığımız bu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.

Şehit yakınları için vakıf

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şehit yakınları ve gaziler için kurulacak vakfın müjdesini verdi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Yoğun ilgi

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 2016 yılında darbecilerin tanklarla ezdiği araçlar, etkinlik alanına getirilerek sergilendi. Protokol konuşmaları öncesinde vatandaşlara TSK Mehter Bölüğü konser verdi. 15 Temmuz’un anlam ve önemini anlatan kısa filmler yayınlandı.

O telefon da müzede



Atatürk Havalimanı’ndaki programdan sonra helikopterle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişine gelen Erdoğan, burada bin 500 metrekarelik alana inşa edilen “Hafıza 15 Temmuz Müzesi”nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası müzeyi gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteci Hande Fırat da eşlik etti. Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı bağlantıyı gerçekleştirdiği telefonu kendisine verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonu müzedeki yerine koydu.