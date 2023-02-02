Gürcistan Savunma Bakanı Türk milletine seslendi: Çok iyi bir lideriniz var
Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti. Türk halkına da seslenen Burchuladze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek "Onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor." dedi.
14:52 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze (sağda)
Gürcistan Savunma Bakanı
Juansher Burchuladze
, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği olanlara ve katılımcı 17 ülkenin personeline teşekkür etti.
"Milleti korumak için çalışıyor"
Tatbikatın öneminden bahseden Burchuladze, şöyle konuştu:
"Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Biz dost ve kardeş ülkeler, tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz. Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor. Bir dahaki kış tatbikatının seçkin gözlemci faaliyetleri ve bu tatbikata katılan 17 ülke askeri personeline başarı diliyorum. Bizim üçlü ilişkilerimiz, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri daha da güçleniyor ve eminim ki birçok faaliyeti beraber icra edeceğiz."
Burchuladze, başarılı tatbikat için askeri personeli tebrik etti.
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