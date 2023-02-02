Gürcistan Savunma Bakanı Türk milletine seslendi: Çok iyi bir lideriniz var

"Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Biz dost ve kardeş ülkeler, tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz. Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor. Bir dahaki kış tatbikatının seçkin gözlemci faaliyetleri ve bu tatbikata katılan 17 ülke askeri personeline başarı diliyorum. Bizim üçlü ilişkilerimiz, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri daha da güçleniyor ve eminim ki birçok faaliyeti beraber icra edeceğiz."