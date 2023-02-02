|
Gündem

Gürcistan Savunma Bakanı Türk milletine seslendi: Çok iyi bir lideriniz var

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti. Türk halkına da seslenen Burchuladze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek "Onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor." dedi.

14:52 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze (sağda)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze (sağda)

Gürcistan Savunma Bakanı
Juansher Burchuladze
, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği olanlara ve katılımcı 17 ülkenin personeline teşekkür etti.

"Milleti korumak için çalışıyor"

Tatbikatın öneminden bahseden Burchuladze, şöyle konuştu:

"Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Biz dost ve kardeş ülkeler, tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz. Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor. Bir dahaki kış tatbikatının seçkin gözlemci faaliyetleri ve bu tatbikata katılan 17 ülke askeri personeline başarı diliyorum. Bizim üçlü ilişkilerimiz, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri daha da güçleniyor ve eminim ki birçok faaliyeti beraber icra edeceğiz."

Burchuladze, başarılı tatbikat için askeri personeli tebrik etti.

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze (sağda)

#Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze
#Kars
#kış
#seçkin gözlemci günü
#tatbikat
2 saat önce
default-profile-img
Gürcistan Savunma Bakanı Türk milletine seslendi: Çok iyi bir lideriniz var
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2023 DGS sınavı ne zaman?
Ünlü yazar müzeye kapandı: Cam odanın içinden kendini ziyaretçilere sergiliyor
Osmaniye’de kablo hırsızlığı kamerada
Raphael Varane Fransa milli takımından emekli oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.