Güvenpark saldırısına beş bin yıl

Kızılay Güvenpark’ta bulunan otobüs duraklarını hedef alan terör saldırılara ilişkin yargılamada, terör eyleminde kullanılan bomba yüklü aracı temin etmekle suçlanan sanıklardan Dolaşan, 36 kez "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye yardım" ve 341 kez ise "nitelikli olarak kasten adam ‘öldürmeye teşebbüse’ yardım" suçlarından cezaya çarptırıldı. Mart 2016’da gerçekleştirilen bombalı eylemlerle ilgili davada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 6 sanık hakkında verilen hükümler belli oldu. Sanık Velat Cin hakkında 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Neval Basut'u da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyalarını ayıran mahkeme, sanık Rıdvan Tekin hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak delil olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.