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Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçakladı: Saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçakladı: Saldırgan tutuklandı

18:2613/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
DHA
AA
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Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutulandı.

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, zanlı O.I'nın tutuklanmasına karar verdi.

BEYOĞLU'NDA POLİSE BIÇAKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


İstiklal Caddesi'nde polis bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmış, saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Oytun I.’yı yakalamak için polis ekipleri harekete geçmişti. Saldırgan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Kasımpaşa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


#İstanbul
#Beyoğlu
#Polis

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