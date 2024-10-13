Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçakladı: Saldırgan tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmış, saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Oytun I.’yı yakalamak için polis ekipleri harekete geçmişti. Saldırgan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Kasımpaşa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.