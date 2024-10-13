Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçakladı: Saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutulandı.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
BEYOĞLU'NDA POLİSE BIÇAKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.