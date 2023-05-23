Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.
Savcılığın, sanıkların yeniden tutuklanmalarına yönelik itirazının Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya, üst mahkemeye gönderildi.
İncelemesini tamamlayan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliye edilmesini yerinde buldu, savcılığın sanıkların yeniden tutuklanmaları talebini reddetti.
- FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.
Davada sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.
Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.