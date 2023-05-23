Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

"Sanıkların savunmalarını alan, tanıkları bizzat dinleyen ve tüm delillere doğrudan temas etmek suretiyle yargılamayı yapan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince, kovuşturma aşamasında dosyaya gelen yeni bilgi ve belge içerikleri ile dinlenen tanık beyanları değerlendirilmek suretiyle kasten öldürme eylemini bizzat gerçekleştiği ve asli fail olduğu iddia olunan sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yönünden kuvvetli suç şüphesinin kovuşturma aşamasında sanık lehine değiştiği ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğu, sanığın hukuki durumuna bağlı olarak kasten öldürme suçuna azmettirme, aracılık etme ve yardım etme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri iddia olunan diğer sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Nuri Gökhan Bozkır yönünden de suç şüphesinin adı geçen sanıklar lehine değiştiği anlaşılmaktadır.