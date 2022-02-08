Gündem Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevkedildi
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Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevkedildi

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

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Haber Merkezi DHA
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevkedildi
Nuri Gökhan Bozkır emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır bugün adliyede
GÜNDEM
Hablemitoğlu suikastının karakutusu Bozkır bugün adliyede
Isıtıcıyı açtırmak ücretli

Isıtıcıyı açtırmak ücretli

Saati 3 lira ile 15 lira arasında değişiyor.
Hablemitoğlu suikastınınkarakutusu adliyede

Hablemitoğlu suikastının
karakutusu adliyede

​Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
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