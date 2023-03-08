Hac kuraları açıklandı

Mekke-i Mükerreme.
Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi.
- Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.
Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak.
Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
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2 saat önce
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