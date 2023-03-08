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Hac kuraları açıklandı

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Sonuçlar, saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

22:08 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mekke-i Mükerreme.

Mekke-i Mükerreme.

Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi.


  • Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.

Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak.


Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.



#Hac
#Kura
#e-Devlet
2 saat önce
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Hac kuraları açıklandı
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