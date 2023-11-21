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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

00:21 - 21/11/2023 Salı
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinin Hilvan yol ayrımında meydana geldi. İlçe merkezine giden Emin Eraslan’ın kullandığı 06 FM 0571 plakalı otomobile Mustafa K. yönetimindeki 63 M 7823 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Emin Eraslan hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı.


#Şanlıurfa
#Bozova
#kaza
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