|
Gündem

Kars’ta tır ile taksi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Kağızman ilçesinde tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

23:45 - 20/11/2023 Pazartesi
IHA
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının sürdüğü Kağızman ilçesine bağlı bağlı Paslı Geçidinde Veysel Taş yönetimindeki 25 ABG 902 plakalı tır ile Mehmet Salman idaresindeki 76 T 0032 plakalı ticari taksi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada taksi sürücüsü ile takside bulunan Medet Kızılay (58), Mecit Kızılay ve Makude Kızılay yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Medet Kızılay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.


#Kars
#Kağızman
#kaza
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?