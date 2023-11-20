Kars’ta tır ile taksi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kar yağışının sürdüğü Kağızman ilçesine bağlı bağlı Paslı Geçidinde Veysel Taş yönetimindeki 25 ABG 902 plakalı tır ile Mehmet Salman idaresindeki 76 T 0032 plakalı ticari taksi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada taksi sürücüsü ile takside bulunan Medet Kızılay (58), Mecit Kızılay ve Makude Kızılay yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Medet Kızılay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.