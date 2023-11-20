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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, iki noktada kontrolden çıkarak devrilen iki yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.

07:00 - 20/11/2023 Pazartesi
DHA
Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi

Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi

Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi.


Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, Karlıova-Erzurum karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde, kar ve karla karışık yağmurun etkili olduğu yerde devrildi. Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Diğer kaza ise, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.







#Bingöl
#Otobüs kazası
#Kaza
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