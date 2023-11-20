Bingöl'de kar yağışı nedeniyle iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

"20 Kasım hangi illerde okullar tatil?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında soğuk hava ve yağış birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...