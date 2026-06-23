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Hafif ticari araç skutere çarptı: 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hafif ticari araç skutere çarptı: 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

00:3323/06/2026, Salı
DHA
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11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.
11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Ankara’da skuterle yol kenarında ilerleyen 11 yaşındaki A.Y.A., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki A.Y.A. hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, Kahramankazan ilçesi, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesinde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden A.Y.A.’ya hafif ticari araç çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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