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Hafıza'nın 123'üncü bölümünde yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin yükselen rolü

Hafıza'nın 123'üncü bölümünde yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin yükselen rolü

21:028/06/2026, الإثنين
G: 8/06/2026, الإثنين
Yeni Şafak
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Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza: Büyük Resim'in 123. bölümünde küresel sistemde yaşanan kırılmaları masaya yatırdı. Programda ABD'nin tek kutuplu dünya ısrarı, İsrail'in bölgesel etkileri ve Türkiye'nin diplomasi, güvenlik ve dış politikadaki konumu kapsamlı şekilde ele aldı.

Yeni Şafak'ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza: Büyük Resim'in 123. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, küresel güç dengelerinde yaşanan dönüşümü değerlendirdi. Programda ABD'nin uluslararası sistemde tek belirleyici güç olma yaklaşımının yol açtığı sorunlar, Washington yönetiminin dış politikadaki tercihleri ve İsrail'in bölgesel krizlerdeki rolü detaylı şekilde inceleniyor. İsrail'in ABD'yi daha derin çatışmaların içine çektiği yönündeki değerlendirmeler ile İran'a yönelik öngörülerin neden karşılık bulmadığı da programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Hafıza: Büyük Resim'de ayrıca Türkiye'nin son yıllarda izlediği bağımsız ve milli dış politika yaklaşımı ele alındı. Türkiye'nin Ukrayna krizinden bölgesel diplomasi girişimlerine kadar uzanan süreçte barış ve istikrar odaklı pozisyonu, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve ABD ile kurduğu dengeli ilişkiler çerçevesinde değerlendirildi. Program, Türkiye'nin askeri caydırıcılık kapasitesi, jeopolitik avantajları ve ekonomik etki alanının küresel sistemdeki değişime nasıl yön verdiğini uzman analizleri eşliğinde izleyiciye aktardı.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:



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