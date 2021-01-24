Gündem Hakkariden acı haber Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü
HAKKÂRİ

Hakkari'den acı haber: Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Piyade Er Selim Gedik.
Piyade Er Selim Gedik.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Baba evine Türk bayrağı asıldı

Şehit Piyade Er Selim Gedik’in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne Ülviye Gedik ve ağabeyi Cengiz Gedik’e acı haberin verilmesinin ardından binaya Türk Bayrağı asıldı. 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Selim Gedik’in şehit olması üzüntü yarattı. Selim Gedik’in şehit olduğunu öğrenen vatandaşlar, aileyi ziyaret etti.

  • Selim Gedik’in cenazesinin yarın evlerinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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