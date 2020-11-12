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Gündem Halı saha maçı pahalıya patladı 14 bin lira ceza yediler
MERSİN

Halı saha maçı pahalıya patladı: 14 bin lira ceza yediler

Etkileri hala devam koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında saat 20.00'den sonra halı sahalardaki faaliyetler de yasaklanmıştı. Ancak Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 850 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti. Ekipler, içeri girerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti. Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından halı saha açıklaması: Çalışmalar devam ediyor
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından halı saha açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Saat 22.00'de kepenkler indi
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir açıklamasında bulunmuştu.
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Açıklamanın ardından bugün İstanbul’da ilk uygulama gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi’nde birçok işletme saat 22.00’dan sonra kepenk indirdi. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından, Malatya’da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
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Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’nde yapılan denetimlerde kafe ve restoran benzeri işletmelerin 22.00’da kapalı olduğu gözlemlenirken, açık işletmeler için de uyarılarda bulunularak faaliyetlerinin sonlandırılması sağlandı.
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Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’nde yapılan denetimlerde kafe ve restoran benzeri işletmelerin 22.00’da kapalı olduğu gözlemlenirken, açık işletmeler için de uyarılarda bulunularak faaliyetlerinin sonlandırılması sağlandı.
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, alınan karar doğrultusunda işletmeler saat 22.00’de kapatıldı.
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Bekçiler ve polis ekipleri işyerlerinde kapanması konusunda uyarıda bulunarak denetimler gerçekleştirildi.
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İşyerlerinde paket servis ile gel al olan dükkanlar ise çalışmalarına devam etti.
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Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00’de kapatıldı. Yalnızca paket servis ile gel al hizmet noktalarının çalışabileceği konusunda mekan sahipleri uyarıldı.
Title
Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00’de kapatıldı. Yalnızca paket servis ile gel al hizmet noktalarının çalışabileceği konusunda mekan sahipleri uyarıldı.
Title
Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00’de kapatıldı. Yalnızca paket servis ile gel al hizmet noktalarının çalışabileceği konusunda mekan sahipleri uyarıldı.
Title
Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00’de kapatıldı. Yalnızca paket servis ile gel al hizmet noktalarının çalışabileceği konusunda mekan sahipleri uyarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Saat 22.00'de kepenkler indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, korona virüs tedbirleri kapsamında, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde uygulama başladı. İşletmeler saat 22.00'de kepenklerini indirmeye başladı.
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