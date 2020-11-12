Halı saha maçı pahalıya patladı: 14 bin lira ceza yediler
Etkileri hala devam koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında saat 20.00'den sonra halı sahalardaki faaliyetler de yasaklanmıştı. Ancak Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 850 TL ceza kesildi.
Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti. Ekipler, içeri girerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti. Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu.