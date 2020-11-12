Halı saha maçı pahalıya patladı: 14 bin lira ceza yediler

Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti. Ekipler, içeri girerek, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti. Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi.

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığından halı saha açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı