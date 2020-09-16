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Gündem Halil Sezaiden yaşlı adama dayak açıklaması Bana küfür etti
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Halil Sezai'den yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine gözaltına alınan Sezai, kısa sürede serbest bırakıldı. Olayın ardından ilk kez konuşan şarkıcı, "Bana sürekli küfürler ediyordu. Evinde yüksek sesle müzik açıp rahatsız ediyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler an be an kameralara yansıdı.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler an be an kameralara yansıdı.

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı. Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Gündeme oturan olayın ardından Sezai'den ilk açıklama geldi.

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"Beş aydır bizi rahatsız ediyor"

Bu raddeye gelmesinin sebepleri olduğunu savunan Sezai, "Bu adam yan komşum. 5 aydır bizi rahatsız ediyor. Aylardır ‘gel lan’ tekliflerini reddettim. İçip içip ana bacı söverken sabır çektim. Silah çekmesine, bahçeye 30 adam yığmasına girmiyorum bile. Bu raddeye gelmemin süreci var.” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamanın tam metni

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Ne olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

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