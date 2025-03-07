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Halk TV ve CHP'den 'Ramazan' hazımsızlığı: Laik atak geçirdiler

Halk TV ve CHP'den 'Ramazan' hazımsızlığı: Laik atak geçirdiler

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:117/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Halk TV ilahi söyleyen çocukları paylaşan Vali Gül'ü hedef aldı
Halk TV ilahi söyleyen çocukları paylaşan Vali Gül'ü hedef aldı

İstanbul Valisi Davut Gül, bir ortaokulda ilahi söyleyen öğrencilerin videosunu "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı. Gül'ün bu paylaşımı, CHP ve Halk TV tarafından hedef alındı.

Anaokulu ve kreşlerde yılbaşı benzeri kutlama etkinliklerini eleştirmeyen CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Suat Özçağdaş
, Vali Gül'ü çocukları ayrıştırmakla suçladı.

CHP yine 'laiklik" dedi


Özçağdaş, "Bir kamu görevlisi çocukları nasıl ayırabilir? Çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması Anayasamızda güvence altındadır" diyerek Vali Gül'ü hedef aldı.


Özçağdaş, açıklamasında "laiklik" vurgusu yaparak
"Laik bir ülkede, çocuklarımız herhangi bir dini vecibeye zorlanamaz
" ifadelerini kullandı.


Halk TV saldırıya geçti


CHP'ye yakın yayın politikasıyla bilinen Halk TV de Ramazan etkinliklerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kanalda yapılan yayında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan programları düzenlemesi eleştirildi.



Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün
"oruç tutan öğrencilere kolaylık gösterin"
tavsiyesini bile "laikliğe aykırı" bulan Halk TV, Mersin'de bir anaokulunda oruç ve teravihin özendirilmesini de hedef aldı.

Haberde görüşüne başvurulan bir eğitimci ise çocukların dini uygulamalara yönlendirilmesini pedagojik açıdan hatalı bulduğunu söyledi.


CHP ve Halk TV'nin, İslami değerler söz konusu olduğunda tahammülsüz bir tavır sergilemesi kamuoyunda tepki çekti.




#Davut Gül
#Halk TV
#CHP
#Ramazan

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