Halk TV ve CHP'den 'Ramazan' hazımsızlığı: Laik atak geçirdiler

İstanbul Valisi Davut Gül, bir ortaokulda ilahi söyleyen öğrencilerin videosunu "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı. Gül'ün bu paylaşımı, CHP ve Halk TV tarafından hedef alındı.
CHP yine 'laiklik" dedi
Özçağdaş, "Bir kamu görevlisi çocukları nasıl ayırabilir? Çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması Anayasamızda güvence altındadır" diyerek Vali Gül'ü hedef aldı.
Halk TV saldırıya geçti
CHP'ye yakın yayın politikasıyla bilinen Halk TV de Ramazan etkinliklerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kanalda yapılan yayında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan programları düzenlemesi eleştirildi.
Haberde görüşüne başvurulan bir eğitimci ise çocukların dini uygulamalara yönlendirilmesini pedagojik açıdan hatalı bulduğunu söyledi.
CHP ve Halk TV'nin, İslami değerler söz konusu olduğunda tahammülsüz bir tavır sergilemesi kamuoyunda tepki çekti.