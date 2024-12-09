Hamas'tan Suriye hakkında ilk açıklama

Hamas, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını en sert ifadelerle kınadı ve Suriye’nin toprakları ve halkını hedef alan herhangi bir Siyonist planı ya da hevesi kesin bir şekilde reddettiğini duyurdu. Hamas,

"Allah; Suriye’yi, Filistin’i ve ümmeti her türlü kötülükten korusun."