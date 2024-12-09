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Hamas'tan Suriye hakkında ilk açıklama

Hamas'tan Suriye hakkında ilk açıklama

Mahir Bilal Pirim
17:379/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
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Hamas'tan Suriye açıklaması
Hamas'tan Suriye açıklaması

Muhaliflerin 27 Kasım'da başlatıp 8 Aralık'ta bitirdiği operasyonlar neticesinde 61 yıllık Baas rejimi ve Esed zulmü son buldu. Gazze'de İşgalci İsrail zulmüne direnen Hamas, özgürlük ve adalet için mücadele veren Suriyelileri tebrik etti.

Hamas, Suriye halkını özgürlük ve adalet yolundaki başarılarından dolayı tebrik etti. Aynı zamanda Suriye halkını; safları birleştirmeye, ulusal dayanışmayı artırmaya ve geçmişin acılarını geride bırakmaya davet etti.

Hamas 9 Aralık Pazartesi günü açıklama yayınladı:

Biz ve Filistinli halkımız, büyük Suriye halkının yanındayız. Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve halkının iradesi, bağımsızlığı ve siyasi tercihlerini desteklediğimizi ifade ediyoruz.

Hamas, Suriye halkının tüm kesimlerinin ulusal birliği, kardeşlik ve hoşgörü ruhuyla hareket ederek Allah’ın izniyle karşılaştığı tüm zorlukları aşabileceğine ve bu hassas dönemi geride bırakabileceğine inandığını ifade etti. Suriye'nin ve halkının hayır, kalkınma, güvenlik, istikrar ve refaha ulaşacağı bir geleceğe doğru ilerleyeceğine olan inancını dile getirdi. Ayrıca Suriye'nin Filistin direnişine destek vereceğini ifade etti.

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Hamas, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını en sert ifadelerle kınadı ve Suriye’nin toprakları ve halkını hedef alan herhangi bir Siyonist planı ya da hevesi kesin bir şekilde reddettiğini duyurdu. Hamas,
"Allah; Suriye’yi, Filistin’i ve ümmeti her türlü kötülükten korusun."
diyerek açıklamasını sonlandırdı.
#Hamas
#Suriye
#Muhalifler
#Esed

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