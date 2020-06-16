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Hamile hırsız serbest bırakıldı: Suç kayıtlarına bir yenisi eklendi

Hamile hırsız ve arkadaşları kaçarken zorlandı

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’da girdikleri evlerden 200 bin TL’lik hırsızlık yapan kadınlar yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin hamile olduğu görüldü. Serbest bırakılan şüphelinin 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 15 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi’ndeki, 21 Mayıs’ta da Bağcılar Sancaktepe Mah. Çarşı Caddesi’ndeki bir evde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızların poz vermek istemedi.


2 evden 200 bin TL’lik hırsızlık

  • Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında evlerden altın, pırlanta yüzük, pırlanta kolye, bilezik ve nakit para çalındığı, vatandaşın toplam zararının 200 bin TL olduğu belirlendi.


Polis harekete geçti, 3 kadın yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kadın 11 Haziran tarihinde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hamile hırsız serbest bırakıldı.


Hamile hırsız serbest bırakıldı: 17 suç kaydı vardı

Kadınlar azılı hırsız çıktı, içlerinde hamile olan da var
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Şeyma U. (18)’nun 29, Ebru U. (20)’nun 31, Ayşe Ç. (22)’nin ise 17 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan üç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Şeyma U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hamile olduğu görülen Ebru U. ve Ayşe Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin bir dairenin kapısını açmaya çalıştığı ve sık sık güvenlik kamerasını kontrol ettiği görüldü.
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