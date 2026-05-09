Hantavirüs Kovid gibi yayılmıyor

Atlas Okyanusu’nda seyreden Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Arjantin’den yola çıkarak Cabo Verde’ye (Yeşil Burun Adaları) gitmekte olan gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 5 vakanın doğrulandığı bildirildi. Geminin tahliye için İspanya’nın Kanarya Adaları’na yönlendirildiği açıklandı.





YOLCULAR KARANTİNAYA ALINACAK

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, geminin Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na ulaşmasının ardından yolcuların halkla temas ettirilmeden tahliye edileceğini söyledi. Yolcuların ambulans ve otobüslerle doğrudan havaalanına götürüleceği, yabancı yolcu ve mürettebatın özel uçaklarla ülkelerine gönderileceği belirtildi. Gemide 23 farklı ülkeden toplam 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Yolcular arasında Türkiye’den 3 kişinin de olduğu açıklandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), gemiyle bağlantılı bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildiğini duyurdu.





ENFEKTE KİŞİLER İÇİN TEHLİKELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ise hantavirüsün enfekte kişiler için tehlikeli olmasına rağmen genel nüfus açısından riskin düşük olduğunu bildirerek, “Bu durum Kovid-19 gibi yayılmıyor” dedi. DSÖ’nün temaslı takibini sürdürdüğü ve süreci yakından izlediği bildirildi. Uzmanlar, vakaların büyük olasılıkla kemirgen kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.





VARYANTA UĞRARSA TEHLİKELİ OLABİLİR

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, hantavirüsün özellikle farelerin dışkı ve idrarının havaya karışmasıyla bulaştığını belirterek, gemi gibi kapalı alanlarda kemirgen kontrolünün kritik önem taşıdığını söyledi. Öztürk, virüsün Kovid-19 gibi hızlı yayılmasının beklenmediğini ancak kontrolsüz kemirgen popülasyonlarının salgın riskini artırabileceğini ifade etti. Öztürk, “İnsandan insana bulaş olmadığı için koronavirüs gibi hızlı yayılmaz. Ancak orta çağda olduğu gibi şehirlerde fareler artarsa ve bu farelerin kontrolü yapılmazsa o zaman şehirlerde salgınlar olabilir. Ama artık bunların kontrolü daha fazla yapıldığı için salgın ihtimali düşük. Ancak varyantlar değişirse bu risk artabilir” diye konuştu. Öztürk, virüse karşı spesifik bir ilaç ya da aşının bulunmadığını söyledi.





TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLMEDİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde hantavirüs vakasına rastlanmadığını bildirdi. Bakanlık, "Süreç titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı çalışmalarımız ilgili tüm birimlerle kesintisiz şekilde sürmektedir” açıklamasını yaptı. Öte yandan gemide 24 gün boyunca yolculuk yapan içerik üreticisi Ruhi Çenet, ilk vaka bildiriminden önce gemiden ayrıldığını ve haberlerin ardından kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Çenet, “Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim” ifadelerini kullandı. Gemide ayrıca yaban hayatı fotoğraflarıyla tanınan Emin Yoğurtçuoğlu ile arkadaşı Melike Güner’in de bulunduğu öğrenildi.



