Hasarsız raporuyla pert araç satmışlar

İstanbul'da faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde araç alım-satımı yapan şüphelilerin, ikinci el araçları kilometrelerini düşürerek düşük kilometreli gibi, düzenledikleri sahte ekspertiz raporlarıyla da ağır hasarlı araçları hasarsızmış gibi sattıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, ikinci el araç dolandırıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için dün operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kilometreleri düşürüldüğü değerlendirilen araçlar da ele geçirildi. Diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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