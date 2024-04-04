Hastanede vahşi cinayet: Annesinin boğaz ve ayaklarını kesip öldürdü

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.