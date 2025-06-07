Hastaneler acemi kasaplarla doldu: Kurban Bayramı’nın ilk gününde 14 binden fazla kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14.372 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu Türkiye genelinde 14.372 kişi hastanelere başvurdu. Açıklama, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.
Prof. Dr. Memişoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, en fazla yaralanma vakası Ankara’da 1.049, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 olarak kayıtlara geçti.
Memişoğlu, kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, henüz kurbanını kesmeyen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, “Rabb’imden tüm yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.