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Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

17:006/06/2025, Cuma
DHA
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Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan Hasan Çınar U. (7) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kurban kesilen bahçede oyun oynayan Hasan Çınar U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan Hasan Çınar U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan Çınar U.'nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Hasan Çınar U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.






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