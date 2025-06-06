Kurban Bayramı vesilesiyle Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban kesimini gerçekleştiren vatandaşlar kurban etinin tüketimi ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Kurban eti yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kurban eti yıkanmadan yenir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

KURBAN ETİ YIKANIR MI, YIKANMAZ MI?

Kurban etini yıkamak, bakterilerin etin yüzeyinden su sıçraması yoluyla mutfak yüzeylerine, araç gereçlere ve diğer yiyeceklere yayılmasına neden olabilir. Bu, çapraz kontaminasyon riskini artırır. Etin yıkanması, yüzeydeki doğal koruyucu tabakanın kaybolmasına ve etin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, etin dokusunu da olumsuz etkileyebilir. Etin yüzeyindeki kan ve kirler temiz bir bezle veya kağıt havluyla silinebilir. Birçok gıda güvenliği uzmanı ve sağlık kuruluşu, etin yıkanmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, eti direkt olarak pişirmenizi ve mutfak hijyenine dikkat etmenizi önerirler.

YENİ KESİLEN ET KAÇ SAAT DİNLENMELİ?

Kurban eti uygun şartlarda eve getirildikten sonra en az beş saat serin ve temiz bir ortamda dinlendirilmesi gerekir. Etler her tarafı hava alacak şekilde yayılmış şekilde tepsilerde bekletilmeli. Gerekirse belli aralıklarla alt üst edilmeli. Böylece etin sıcaklığı düşürülür ve bakteri oluşumu engellenmiş olur. Uzmanlar bir gün yani 24 saat dinlendirilen etin hem sağlık hem de lezzet açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Dinlendirmeden buzdolabına konulan kurban eti hızla bozulmaya neden olur. İlk sıcaklığı düşmeden buzluğa koyulan etin yüzeyi kurur ama içi sıcak kalmaya devam eder. Böylece ette bakteriler ürer ve koku meydana gelir.







