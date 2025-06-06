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Konya’da kurban etinden zehirlenme şüphesi: Sekiz kişi hastaneye kaldırıldı

Konya’da kurban etinden zehirlenme şüphesi: Sekiz kişi hastaneye kaldırıldı

22:466/06/2025, Cuma
IHA
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Kurban etini yedikten sonra fenalaşan sekiz kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kurban etini yedikten sonra fenalaşan sekiz kişi hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da dana keserek yiyen farklı ailelerden aralarında çocukların da olduğu sekiz kişi bir süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince zehirlendikleri belirlenen sekiz kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yedikleri etten mi, yoksa başka bir şeyden dolayımı zehirlendikleri araştırılıyor.

Konya'da kestikleri kurbanın etinden yiyen 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dana keserek yiyen farklı ailelerden aralarında çocukların da olduğu 8 kişi bir süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Zehirlendikleri belirlenen 8 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 kişinin yedikleri etten mi, yoksa başka bir şeyden dolayımı zehirlendikleri araştırılıyor.



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