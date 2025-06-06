Konya’da kurban etinden zehirlenme şüphesi: Sekiz kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dana keserek yiyen farklı ailelerden aralarında çocukların da olduğu 8 kişi bir süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.