Hatay'da depremlerden hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonun ardından ibadete açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından ibadete açıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Antakya'daki Caferiye Mescidi ile Şeyh Muhammed, Hedbeli, Şekercik camileri ve Samandağ'daki Terzi Mehmet ile Ebul Fütuh camilerinin açılışı için toplu tören düzenlendi.
Vali Mustafa Masatlı, Samandağ'daki Terzi Mehmet Camisi'nin avlusunda düzenlenen törende, Vakıflar Haftası'nda 6 eseri yeniden vatandaşların hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:
Çalışmalar kapsamında bugün de restorasyonu tamamlanan 5 cami ve 1 mescidin açılışını yaptıklarını vurgulayan Masatlı, bütün tarihi eserlerin yeniden ihya ve inşasında yıl sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme kaydetmeyi planladıklarını ifade etti.