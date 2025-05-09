Hatay'da depremlerden hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonun ardından ibadete açıldı

"Bu afetlerde bina stokumuz da önemli derecede hasar aldı. Tabii bu bina stoku içerisinde özellikle tarihi yapılarımızda da ciddi hasar oluştu. 6 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan 84 farklı eserde ciddi derecede hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden ihya ve inşa edilerek aslında uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında da çalışmalarımız başladı."