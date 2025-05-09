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Hatay'da depremlerden hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonun ardından ibadete açıldı

Hatay'da depremlerden hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonun ardından ibadete açıldı

16:229/05/2025, Cuma
AA
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Depremde hasar gören 6 ibadethane, restorasyonu sonrası ibadete açıldı
Depremde hasar gören 6 ibadethane, restorasyonu sonrası ibadete açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 5 cami ve 1 mescit restorasyonlarının ardından ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Antakya'daki Caferiye Mescidi ile Şeyh Muhammed, Hedbeli, Şekercik camileri ve Samandağ'daki Terzi Mehmet ile Ebul Fütuh camilerinin açılışı için toplu tören düzenlendi.


Vali Mustafa Masatlı, Samandağ'daki Terzi Mehmet Camisi'nin avlusunda düzenlenen törende, Vakıflar Haftası'nda 6 eseri yeniden vatandaşların hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:


"Bu afetlerde bina stokumuz da önemli derecede hasar aldı. Tabii bu bina stoku içerisinde özellikle tarihi yapılarımızda da ciddi hasar oluştu. 6 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan 84 farklı eserde ciddi derecede hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden ihya ve inşa edilerek aslında uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında da çalışmalarımız başladı."

Çalışmalar kapsamında bugün de restorasyonu tamamlanan 5 cami ve 1 mescidin açılışını yaptıklarını vurgulayan Masatlı, bütün tarihi eserlerin yeniden ihya ve inşasında yıl sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme kaydetmeyi planladıklarını ifade etti.



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