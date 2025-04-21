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Hatay'da erkek şahıs araç içerisinde başından yaralı halde bulundu

Hatay'da erkek şahıs araç içerisinde başından yaralı halde bulundu

16:3221/04/2025, الإثنين
IHA
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Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'da araç içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan şahıs ağır yaralandı. Silah sesi duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye sevk etti.

Hatay Dörtyol'da sahilde park halinde bulunan aracın içerisinden gelen silah sesi sonrası vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsı başından yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın 39 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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