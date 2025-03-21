Annesini rehin alan komşusu tarafından vuruldu: 11 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Burak A'nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralı polis, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası olan Fikret Okay, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Okay'ın cenazesi, ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.