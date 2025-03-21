Annesini rehin alan komşusu tarafından vuruldu: 11 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Çanakkale'de, annesi Ş.A.'yı rehin alan komşusu Burak A.'i ikna etmeye çalışırken, tüfekle vurulup yaralanan Fikret Okay (50), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Çanakkale'deki olay, 10 Mart'ta saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 2'nci kattaki dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.
Annesi Ş.A.'yı rehin aldığı öğrenilen Burak A., balkona çıkarak elindeki tüfeği zaman zaman sokaktaki polislerin ve çevredekilerin üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken Burak A., elindeki av tüfeğiyle ateş etti.
Burak A.'yi ikna etmeye çalışanlardan komşusu Fikret Okay, karnından ağır yaralandı. Ekipler, balkondan av tüfeğiyle ateş edip Okay'ı yaralayan Burak A.'dan silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak Burak A. polise direndi, yerde yatan Okay'ın hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Okay'a ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden aldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Burak A. balkonda müzakereci polislerle görüşürken binaya gelen polis ekipleri, çilingirle eve girip, oğlunun rehin aldığı anne Ş.A.'yı kurtardı. Ardından operasyon düzenlendi. Teslim olmayan Burak A., çıkan çatışmada vurulup etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis de hafif şekilde yaralandı.
Burak A'nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralı polis, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası olan Fikret Okay, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Okay'ın cenazesi, ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.