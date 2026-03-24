Hayır lokumu can aldı: 71 yaşındaki adam yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Abana ilçesinde teravih namazı sonrası cami çıkışında ikram edilen lokumu boğazına kaçan 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, 40 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Kalaycı, ikindi namazının ardından toprağa verildi. Olay, sevdiklerini ve cami cemaatini yasa boğdu.
40 dakikalık müdahaleyle lokum boğazından çıkarıldı
Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde yaşayan Aydın Kalaycı (71), 17 Mart günü teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanan Kalaycı fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kalaycı’ya burada yaklaşık 40 dakika müdahale edildi, boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.
Beş gün süren hayat mücadelesini kaybetti
İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi.