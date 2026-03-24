Hayır lokumu can aldı: 71 yaşındaki adam yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde yaşayan Aydın Kalaycı (71), 17 Mart günü teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanan Kalaycı fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kalaycı’ya burada yaklaşık 40 dakika müdahale edildi, boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.