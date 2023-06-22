Hazine’de HDP mesaisi

HDP’nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmalara başladı. AK Parti’nin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmesi hakkında, “İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs’taki Milletvekili Genel Seçimi’ne katılmayan HDP’ye Hazine’den ödenen 400 milyon 228 bin liralık yardıma tedbiren bloke konulmasını talep etmişti. Geçtiğimiz pazartesi talebi görüşen AYM, “karar verilmesine yer olmadığına” yönelik hüküm vermişti. Gerekçeli kararda talebin siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığı kapatma davası ile ilgisinin bulunmadığı kaydedilmişti.