HDP davasında hâlâ dosyalar inceleniyor!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Basın Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özkaya, HDP’nin kapatılması çerçevesinde görülen davanın uzamasına ilişkin, dosyaların inceleme aşamasında olduğunu belirtti. Özkaya, "HDP kapatma davasında raportörün esas incelemesi sürüyor. HDP davasının bugüne kadarki davalardan iddianamenin niteliği itibarıyla önemli bir farkı var. İddianamede 3 binden fazla kovuşturma ve soruşturma dosyası delil olarak gösteriliyor. Bu adli dosyaların bazıları da hala devam ediyor. Raportör gerekli güncellemeleri yapıyor. 1 yıl 6 aydır raportör incelemesi sürüyor. HDP kapatma davasında esas inceleme raporunun henüz tamamlanmamış olmasının esas sebebi bu" dedi.





SİYASİ POLEMİĞE “YORUM YOK”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" söylemine ilişkin görüşü sorulan Özkaya, "Bu konulara cevap verildiği zaman tartışmaların içerisine gireriz, AYM olarak biz kararlarımızla yolumuza devam ederiz. Bu bakımdan yorum yapmayacağım” dedi.





İHLAL KARARLARI YÜZDE 3

AYM Başkanı Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararının hatırlatılması üzerine, Atalay hakkında AYM'nin verdiği son kararda da yöneltilen sorunun cevabının yer aldığını bildirdi. Can Atalay kararı nedeniyle AYM'ye yapılan "süper temyiz incelemesi yaptığı" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "İstatistiksel olarak Anayasa Mahkemesi'nin işin esasını inceletip ihlal verdiği kararların oranı yüzde 3'e tekabül ediyor. Bu da AYM’nin temyiz incelemesi yapmadığının göstergesi. Aynı zamanda bu yüzde 3'lük ihlal, Türk yargısının da insan haklarının korunması noktasında oldukça başarılı olduklarını gösteriyor” açıklamasında bulundu.





YÜRÜTMENİN DURDULMASI MESELESİ TARTIŞILDI

Özkaya, CHP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasaya yönelik iptal başvurusu hakkında, "Raportörden elindeki dosyaları bir kenara bırakıp, bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim. Raportör arkadaşımız ilk incelemesini heyete sundu. Yürütmenin durdurulması meselesi tartışıldı. Heyetimiz önceden de uyguladığı gibi o çerçevede hareket etti. Esasa geçildi ve dosya tamamlanacak. En kısa sürede bekletilmeksizin gündeme alıp, karara bağlayacağız. Bu konunun kamuoyu gündeminden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.



