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İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi

İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi

17:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Claudia Roth - Ekrem İmamoğlu
Claudia Roth - Ekrem İmamoğlu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK sempatizanı olarak tanınan Türkiye karşıtı Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da görüştü.

Almanya Kültür ve Medya Bakanı
Claudia Roth
, İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.


"İş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz"


İmamoğlu görüşmeyi
"Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Tarihi bağlar üzerine kurulu şehirlerimiz arasındaki büyüyen bağları konuştuk. Gelecek yıl İstanbul, bu bağlantıları daha da güçlendirecek olan 'Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Kültür ve sanat her zaman Alman şehirleriyle olan bağlarımızın merkezinde olmuştur. Yakın gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."
sözleriyle duyurdu.


Türkiye düşmanı çıktı


İmamoğlu'nun büyük bir mutlulukla ağırladığı Alman Bakanın geçmişi ise Türkiye düşmanlığı ile dolu.


2020'de Gezi Parkı duruşması öncesinde o dönemde Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı olan Roth, Alman hükümetinden Türkiye'ye karşı açık bir tavır almasını talep etmişti.






Türkiye'ye silah satışı durdurulmasını istemiş


Yeşiller Partili Roth, Alman hükümetine de Türkiye'ye yönelik açık tavır alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye'ye "açıkça siyasi ve ekonomik" mesajlar verilmesin istemişti. Roth, Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine verilen Hermes kredilerinin verilmemesini, Almanya'nın Türkiye'ye silah ve teçhizat satışını durdurmasını talep etmişti.


Claudia Roth HDP heyetiyle


Terör operasyonlarına karşı çıktı


  • Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör devletini engellemek için Afrin ve çevresini terör unsurlarından temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında HDP'li heyetle görüşen Claudia Roth yine Türkiye düşmanı söylemler de bulunmuştu.




Aynı zamanda Yeşiller Partisi milletvekili de olan Roth, Berlin'de HDP'li isimlerle düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı'nı kınamış ve Türkiye’ye hiçbir silah satılmaması gerektiğini savunmuştu.


Konuşmasında
"İnsan hakları ihlallerinin olduğu bir ülkeye asla silah satılmamalı"
iddiasında bulunan Roth Türkiye'yi suçlamıştı.


#Claudia Roth
#Almanya
#Ekrem İmamoğlu

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