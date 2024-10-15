İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK sempatizanı olarak tanınan Türkiye karşıtı Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da görüştü.
"İş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz"
Türkiye düşmanı çıktı
İmamoğlu'nun büyük bir mutlulukla ağırladığı Alman Bakanın geçmişi ise Türkiye düşmanlığı ile dolu.
2020'de Gezi Parkı duruşması öncesinde o dönemde Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı olan Roth, Alman hükümetinden Türkiye'ye karşı açık bir tavır almasını talep etmişti.
Türkiye'ye silah satışı durdurulmasını istemiş
Yeşiller Partili Roth, Alman hükümetine de Türkiye'ye yönelik açık tavır alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye'ye "açıkça siyasi ve ekonomik" mesajlar verilmesin istemişti. Roth, Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine verilen Hermes kredilerinin verilmemesini, Almanya'nın Türkiye'ye silah ve teçhizat satışını durdurmasını talep etmişti.
Terör operasyonlarına karşı çıktı
- Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör devletini engellemek için Afrin ve çevresini terör unsurlarından temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında HDP'li heyetle görüşen Claudia Roth yine Türkiye düşmanı söylemler de bulunmuştu.
Aynı zamanda Yeşiller Partisi milletvekili de olan Roth, Berlin'de HDP'li isimlerle düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı'nı kınamış ve Türkiye’ye hiçbir silah satılmaması gerektiğini savunmuştu.