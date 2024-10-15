İmamoğlu PKK sempatizanı Alman Bakan ile bir araya geldi

"Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Tarihi bağlar üzerine kurulu şehirlerimiz arasındaki büyüyen bağları konuştuk. Gelecek yıl İstanbul, bu bağlantıları daha da güçlendirecek olan 'Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Kültür ve sanat her zaman Alman şehirleriyle olan bağlarımızın merkezinde olmuştur. Yakın gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."