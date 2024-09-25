CHP'de, İmamoğlu ve Özel ekipleri arasındaki gerilim sürüyor. En son geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) CHP Genel Merkezi'ndeki yönetimi ve personeli, 'insan kaynakları' olarak denetimden geçirmesi, ana muhalefet içindeki yarılmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Denetleme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın genel başkan yardımcılarını ve danışmanları rahatsız etti. Rahatsızlık çeken isimlerin gerekçesi ise "İmamoğlu bizi hangi sıfatla denetliyor" oldu. Genel başkan danışmanlarının da 'insan kaynakları' denetimi adı altında sorgudan geçirildiğini söyleyen kaynaklar, "Özel, kendi ekibinin nasıl olur da İmamoğlu tarafından denetlenmesine ses çıkarmaz" diyerek, yönetimin Saraçhane karşısında 'Pasif bir tutum içerisine girdiği' eleştirisinde bulundu.





BULUT VE ÖZÇAĞDAŞ RAHATSIZ

Edinilen bilgiye göre; çalışanlar ve yöneticiler ile mülakat gerçekleştiren 3 kişilik İPA ekibi genel başkan yardımcılarının da performansını ölçmek istedi. Özel destekçisi genel başkan yardımcıları bu durumdan duydukları rahatsızlığı CHP liderine iletti. Bu isimler arasında, Burhanettin Bulut ve Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu iddia edildi.





TASFİYENİN BAŞINDA BÖKE VAR

İPA'nın çalışma sonrasında bazı personel ile yolların ayrılabileceğinin duyurulması da Özel ekibinin tepkisini çekti. Tasfiye operasyonunun başında İmamoğlu destekçisi olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin olduğu öğrenildi. İPA yaptığı görüşmeler kapsamında bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak. Bu kapsamda birimlerin daha verimli çalışması için atılacak adımlar belirlenecek.

Mansur Yavaş

Ekibi gündemde kalmasını istiyor

Eylül başında toplanan CHP’nin Tüzük Kurultayı’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dakikada konuşmaya eklenmesine tepkisini kürsüden dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde de Yavaş’a yakınlığı ile bilinen ve eski özel kalem müdürü olan bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, adres vermeden ‘proje çocuk’ suçlamasında bulunmuştu.





TAKTİĞE TEPKİLİ

Son tartışmalara ilişkin edinilen bilgiler ise dikkat çekiyor. Buna göre, Yavaş’ın yakın çalışma ekibi 2028 yaklaştıkça Yavaş’ın artık gündeme daha fazla gelmesini istiyor. Yavaş’a yakın isimlerin Yavaş’ı gündeme getirmek için açıklamalar yaptığı iddia ediliyor. Yavaş’ın ise bu duruma tepkili olduğu kaydediliyor.





TAKVİYE İSİMLER

Öte yandan Mansur Yavaş’ın 2028 hazırlıkları da devam ediyor. Yavaş’ın danışman ekibine Feramuz Üstün takviyesi geldi. Gelecek Partisi’nden istifa eden Üstün, Yavaş’ın siyasi danışmanlığı görevine getirildi. Üstün, seçim döneminde Yavaş ile yakın çalışmıştı. Yavaş’ın yeni isimlere de görev vermesi bekleniyor.















