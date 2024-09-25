EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmamoğlu bizi hangi sıfatla denetliyor?

İmamoğlu bizi hangi sıfatla denetliyor?

Uğur Duyan
Mehmet Güney
04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İPA üzerinden genel merkezi denetlemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın genel başkan yardımcılarını ve danışmanları rahatsız etti. Rahatsızlık çeken isimlerin gerekçesi ise "İmamoğlu bizi hangi sıfatla denetliyor" oldu.

CHP'de, İmamoğlu ve Özel ekipleri arasındaki gerilim sürüyor. En son geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) CHP Genel Merkezi'ndeki yönetimi ve personeli, 'insan kaynakları' olarak denetimden geçirmesi, ana muhalefet içindeki yarılmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Denetleme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın genel başkan yardımcılarını ve danışmanları rahatsız etti. Rahatsızlık çeken isimlerin gerekçesi ise "İmamoğlu bizi hangi sıfatla denetliyor" oldu. Genel başkan danışmanlarının da 'insan kaynakları' denetimi adı altında sorgudan geçirildiğini söyleyen kaynaklar, "Özel, kendi ekibinin nasıl olur da İmamoğlu tarafından denetlenmesine ses çıkarmaz" diyerek, yönetimin Saraçhane karşısında 'Pasif bir tutum içerisine girdiği' eleştirisinde bulundu.


BULUT VE ÖZÇAĞDAŞ RAHATSIZ

Edinilen bilgiye göre; çalışanlar ve yöneticiler ile mülakat gerçekleştiren 3 kişilik İPA ekibi genel başkan yardımcılarının da performansını ölçmek istedi. Özel destekçisi genel başkan yardımcıları bu durumdan duydukları rahatsızlığı CHP liderine iletti. Bu isimler arasında, Burhanettin Bulut ve Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu iddia edildi.


TASFİYENİN BAŞINDA BÖKE VAR

İPA'nın çalışma sonrasında bazı personel ile yolların ayrılabileceğinin duyurulması da Özel ekibinin tepkisini çekti. Tasfiye operasyonunun başında İmamoğlu destekçisi olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin olduğu öğrenildi. İPA yaptığı görüşmeler kapsamında bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak. Bu kapsamda birimlerin daha verimli çalışması için atılacak adımlar belirlenecek.

Mansur Yavaş

Ekibi gündemde kalmasını istiyor

Eylül başında toplanan CHP’nin Tüzük Kurultayı’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dakikada konuşmaya eklenmesine tepkisini kürsüden dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde de Yavaş’a yakınlığı ile bilinen ve eski özel kalem müdürü olan bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, adres vermeden ‘proje çocuk’ suçlamasında bulunmuştu.


TAKTİĞE TEPKİLİ

Son tartışmalara ilişkin edinilen bilgiler ise dikkat çekiyor. Buna göre, Yavaş’ın yakın çalışma ekibi 2028 yaklaştıkça Yavaş’ın artık gündeme daha fazla gelmesini istiyor. Yavaş’a yakın isimlerin Yavaş’ı gündeme getirmek için açıklamalar yaptığı iddia ediliyor. Yavaş’ın ise bu duruma tepkili olduğu kaydediliyor.


TAKVİYE İSİMLER

Öte yandan Mansur Yavaş’ın 2028 hazırlıkları da devam ediyor. Yavaş’ın danışman ekibine Feramuz Üstün takviyesi geldi. Gelecek Partisi’nden istifa eden Üstün, Yavaş’ın siyasi danışmanlığı görevine getirildi. Üstün, seçim döneminde Yavaş ile yakın çalışmıştı. Yavaş’ın yeni isimlere de görev vermesi bekleniyor.



Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#mansur yavaş
#siyaset

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?