HDP PKK’ya ‘terör örgütü’ dedi mi? ​

HDP’nin teröre karşı durduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den cevap geldi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu’nun “HDP’nin demokrasiyi savunması, teröre karşı durması, insan haklarını ve özgürlükleri savunması son derece önemli ve değerlidir” şeklindeki sözlerini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Özalan, “HDP’nin teröre karşı olduğunu iddia etmek için ya uzaylı, ya da Kemal Kılıçdaroğlu olmak gerek. Kılıçdaroğlu, HDP ile ortaklığını meşrulaştırmak için mide bulandıran övgüler yağdırıyor. Şehit ve gazilere gram saygısı olmadığını bir kez daha gösterdi” dedi. Muhalefetin milletin aklıyla alay ettiğini kaydeden Özalan, “HDP ne zaman teröriste ‘terörist’, PKK’ya ‘terör örgütü’ dedi ki; Kılıçdaroğlu ‘HDP’nin teröre karşı durduğunu’ iddia ediyor?” diye sordu.
Tacize sustu kadınlara akıl verdi
- Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kollarının Aydın Kuşadası’nda düzenlediği toplantıya katıldı. CHP teşkilatları içinde yaşanan taciz ve tecavüzleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, kadınların hakları için örgütlü mücadele içinde olması gerektiğini savundu. Kadına şiddetin arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde 1 hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacaklarını vaad etti. İstanbul Sözleşmesi, “toplumsal cinsiyet meselesi” ve “cinsel yönelim tercihi” gibi kavramlarla LGBT’ye faaliyet alanı açmakla eleştiriliyordu.