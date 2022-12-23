HDP'li Semra Güzel'in vekilliği CHP'ye rağmen düştü: 42 milletvekili ret oyu verdi

​PKK’lı teröristlerle fotoğrafı çıkan ve kaçmaya çalışırken tutuklanarak hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.

PKK’lı teröristlerle fotoğrafı çıkan ve kaçmaya çalışırken tutuklanarak hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Dün TBMM Genel Kurulu’nda Güzel’in ‘yasama faaliyetlerine katılmadığı’ gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oylama yapıldı. 372 oy kullanıldı. 330 kabul, 42 ret oyu verildi. Oylamanın ardından HDP’li Güzel’in vekilliği düşürülmüş oldu. Oylama öncesinde HDP milletvekilleri “Semra Güzel onurumuzdur” ve “darbecisiniz” diye bağırarak protestoda bulundu. Oylama sonrasında HDP Grubu TBMM Genel Kurulu’nu terk etti. Oylamada 14 CHP’li 28 HDP’li olmak üzere 42 milletvekili ret oyu verdi. CHP’den 120 milletvekili de oylamaya katılmadı. HDP’den ise 29 milletvekili oylamaya katılmadı.

REKLAM

14 CHP’Lİ DE RET DEDİ

Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesinde ret oyu kullanan CHP’li isimler şöyle: Tekin Bingöl, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşçıer, Nihat Yeşil, Orhan Sarıbal, Mehmet Bekaroğlu, Enis Berberoğlu, Cihangir İslamoğlu, İbrahim Özden Kaboğlu, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Özgür Özel.

MECLİS’TE SON ARİTMATİK

Güzel’in vekilliğinin düşürülmesiyle TBMM’deki milletvekili sayısı 579’a gerilerken yeni milletvekili dağılımı şöyle: AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, DP ve Memleket Partisi 2’şer, BBP, DEVA, DBP, SP, Yenilik ve Zafer partileri 1, bağımsız 4.

CHP-HDP işbirliği

Oylamada 14 CHP’li, 28 HDP’li olmak üzere 42 milletvekili ret oyu verdi. CHP’li 120 vekil de oylamada yer almadı. Oylama sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan CHP’li Özgür Özel, "Doğrusunu yaptık" diyerek, CHP Grubunu eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.