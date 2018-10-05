Hemzemin geçitte acı son

Çakmak, makinistler E.U. ve O.K. idaresindeki İzmir-Balıkesir seferini yapan yolcu trenini fark edemedi. Trenin altında yaklaşık 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde can verdi. İki makinist, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÜST GEÇİT YAPILSIN

Barbaros Mahallesi sakinleri, aynı geçitte daha önce de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hemzemin geçidin bulunduğu alana üst geçit yapılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Hatice Kaya, “4 çocuğu var, yazık değil mi? Burada daha kaç can gidecek, ben de çocuğumu okula yolluyorum, kendim geçiyorum. Barbaros Mahallesi genelde işçilerin oturduğu bir mahalle. Neden hiçbir önlem alınmıyor?” diye konuştu. Zeliha Kaya da aynı geçitte kendisinin de kaza tehlikesi atlattığını belirterek, “Levhaya kadar geldim, bir adım daha atsam ben de ölüyordum. Üst geçit olsun istiyoruz. Daha ne kadar can gidebilir, çocuklarımız geçiyor buradan, hayat bu kadar ucuz mu?” ifadelerini kullandı.