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Denizli yerel haberleri: Durdurulan otomobilden tarih çıktı

Hepsi otomobilden çıktı

Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonda Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlere ait 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu ele geçirildi.

Haber MerkeziIHA
Operasyonda ele geçirilen 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu.
Operasyonda ele geçirilen 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu.

Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonda 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapabileceği değerlendirilen şüpheli şahsı takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın şoför koltuğunun kılıfına poşet içinde gizlenmiş üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 106 adet sikke ile 1 adet haç şeklinde kolye ucundan oluşan tarihi eser bulundu.

Ekipler, Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerinden eserlerin dönemi ve türünün belirlenmesi için yardım istedi. Görevliler yaptıkları incelemede tarihi eserlerin gümüş, bronz ve pirinç cinsinde olan sikke ve haç röliker ismi verilen kolye ucu olduğunu ayrıca Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlerine ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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