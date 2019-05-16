Hesabı sorulacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gerçekleştirdiği terör eylemi girişimine ilişkin soruları cevapladı.

Ziyaretçi olarak gelen iki kişiden erkek olanın içeri girdiğini, kadının ise ziyaretçi kabul salonunda beklediğini belirten Şentop, erkek şüphelinin yaklaşık 1,5 saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıkarak bekleme salonuna gittiğini, burada iki şüphelinin birlikte yaklaşık 1-1,5 saat daha vakit geçirdiğini anlattı.

İki şüphelinin daha sonra birlikte içeriye girmek istediğini ancak kadın şüphelinin Meclis’e giriş yasağı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendilerine bunu izah etmeye çalışan halkla ilişkiler görevlimize, erkek olan arkadan saldırarak, boğazından sıkıyor. Oradaki güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle etkisiz hale getiriyorlar. Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işleyen bir sistem var. Buradaki, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."

İç ve dış bağlantılar ortaya çıkarılacak

Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter üzerinden, DHKP-C’li teröristlerce TBMM’de gerçekleştirilmeye çalışılan terör eylemine ilişkin paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun, “DHKP-C’li iki teröristin TBMM’de gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir” ifadelerini kullandı. Milletin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve hesabının sorulacağını vurgulayan Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır. Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun. Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.”

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