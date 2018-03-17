Hesabını sorarız

Mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır” ifadesini kullanan Akar, asil milletin, asırlar boyunca Anadolu’dan Rumeli’ye, Balkanlardan Kafkaslara, Yemen’den Galiçya’ya kadar yedi iklim üç kıtada yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğini hatırlattı. “Ölürsem şehit, kalırsam gazi, anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur” diyen Akar, 103. yıldönümü kutlanan Çanakkale Zaferi’nin ise ‘azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen destan’ ve ‘vatanın bekası için tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseri’ olduğunu vurguladı.

Gaziler unutulmadı

Şehitler akşam da Genelkurmay Karargahı’nda Orgeneral Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle anıldı. Etkinlikte Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Alişan, İpek Açar, İntizar ve Zara’nın da bulunduğu sanatçılar sahneye çıktı. TSK Mehteran Birliği’nin de sahne aldığı etkinlik sonrası Org. Akar, gazilere ve şehit yakınlarına hediye takdim etti.