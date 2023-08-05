'Hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'ndan çeyrek altın hesabı: Misli fiyatla algıya kalkıştı

Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeyrek altın üzerinden yanlış hesap yaparak algı operasyonuna soyundu.









Cumhurbaşkanı seçilebilmek adına mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesinde toplama yöntemiyle ve yaptığı hesaplarla başarıya ulaşamayan Kılıçdaroğlu yine hesap hatası yaptı.

Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşma sırasında eline 200 TL'lik banknot aldı. Konuşmasında piyasa ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının 6 bin 749 lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun 'hesap uzmanlığı' yine şaşırtmadı.

Kılıçdaroğlu yanlış hesapla Yeni Şafak'ı da hedef göstermişti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 'hesap uzmanlığı' akıllara seçimler sonrasında Yeni Şafak'a karşı giriştiği algı operasyonunu da getirdi.

28 Mayıs hezimetini Yeni Şafak’ın etkili haberlerine bağlayan Kılıçdaroğlu, kendisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi için Yeni Şafak’ın, Facebook’a 3 milyon liralık reklam verdiğini ileri sürmüştü. Ancak Yeni Şafak’ın yılın ilk beş ayında Facebook ve Instagram’ın çatı platformu Meta’ya yaptığı reklam harcamasının 5 milyon TL’yi bulduğu açıklanmış ve Kılıçdaroğlu hesabında yine yanılmıştı.

CHP'den seçim öncesi 'altın' vaadi

Hatırlanacağı üzere CHP, seçim öncesinde 'tam altın' vaadinde bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel seçimleri kazanmaları halinde, yoksulluğu ortadan kaldırmak adına yoksullara ve hiçbir geliri olmayanlara tam altın vereceklerini vadetmişti.











