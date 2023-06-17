|
Gündem

Heykele değil halka harca

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda heykelini dikeceğini söyleyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Cumhurbaşkanlığı’ndan heykel dikmek yerine bu kaynağın Bolulu ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasını önerisi geldi.

Haber Merkezi
04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tanju Özcan.

Tanju Özcan.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Nisan’da sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulundu. Belediye Meclisi’nin haziran ayı ilk toplantısında, AK Parti ve MHP’li üyeler Özcan’a sözünü hatırlattı. Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır” denildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#Tanju Özcan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rauf Alp Denktaş kimdir?