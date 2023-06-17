Heykele değil halka harca

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Nisan’da sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulundu. Belediye Meclisi’nin haziran ayı ilk toplantısında, AK Parti ve MHP’li üyeler Özcan’a sözünü hatırlattı. Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır” denildi.