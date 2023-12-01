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Hırsızlık için Bursa'da buluşan 'Cumartesi Çetesi' üyesi 5 kişi yakalandı

Bursa'ya İstanbul ve Aydın'dan gelip, 11 ayrı evden hırsızlık yapan 5 kişi, polisin 200 saatlik kamera kaydını incelemesiyle yakalandı. Hırsızlık olaylarını cumartesi günleri yaptıkları için 'Cumartesi Çetesi' olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, birinin işlemleri ise sürüyor.

11:19 - 1/12/2023 Cuma
DHA
'Cumartesi Çetesi' olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

'Cumartesi Çetesi' olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesinde kasım ayında yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma yaptı. İhbarları değerlendiren ekipler, olayların cumartesi günlerinde artış gösterdiğini, genellikle de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma yöntemiyle yapıldığını belirledi. Ekipler, güvenlik kamerası bulunmayan adreslere giren hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalıp kaçtıklarını tespit etti.

Keşif yapmışlar

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerden çok sayıdaki güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, olaydan saatler önce 5 şüphelinin keşif yaptığını gördü. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berzan E. (30), Gökhan E. (32) ile Aytekin S.'nin (47) İstanbul'dan otomobille, İshak K. (28) ve Mertcan Ç.'nin (21) ise Aydın'dan otobüsle geldikleri Bursa'da buluştuğunu belirledi.

Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 24 Kasım Cumartesi günü, İstanbul'da buluşup Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelen 4 şüpheliyi, burada bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden Mertcan Ç. da, Aydın'da yakalanıp Bursa'ya getirildi.

Adliyeye sevk edilen Berzan E., Gökhan E., İshak K. ve Mertcan Ç. tutuklandı. Aytekin S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


#İstanbul
#Bursa
#Cumartesi Çetesi
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