Bakan Yerlikaya açıkladı: Bursa merkezli dört ildeki operasyonlarda İnegöl Terkinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personeli ile yürütülen operasyonda 'İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini ve örgütün ele başının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.