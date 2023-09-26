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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bursa merkezli dört ildeki operasyonlarda İnegöl Terkinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 'İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini ve aralarında örgütün ele başının da olduğu 35 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Kenan Biter
08:28 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
'İnegöl Terkinler Çetesi' çökertildi

'İnegöl Terkinler Çetesi' çökertildi

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları hız kaybetmeden devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personeli ile yürütülen operasyonda 'İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini ve örgütün ele başının yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.


Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.


Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum








#İnegöl Terkinler Çetesi
#Ali yerlikaya
#Bursa
#İnegöl
2 gün önce
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