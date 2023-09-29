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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7️ ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıda silah, nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Seren Som
11:02 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 41 şahıs yakalandı.

54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 41 şahıs yakalandı.

Şahinler Çetesi'ne İstanbul merkezli 7 ildeki 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Mehmet Şahin'in de aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.

Nefes kesen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı Operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Operasyon
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