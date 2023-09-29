Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi

54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 41 şahıs yakalandı.
Şahinler Çetesi'ne İstanbul merkezli 7 ildeki 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Mehmet Şahin'in de aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.
Nefes kesen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı Operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."
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1 saat önce