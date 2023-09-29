Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı Operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."