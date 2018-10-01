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SAMSUN

Van depreminde konteyner kent olarak kullanılmıştı hobi bahçesi oldu

Hobi evleri afet zamanı dönüşecek

Atakum Belediyesi Van depreminde kullanılan konteynerleri Hobi Bahçeleri olarak değerlendirerek hizmete açtı. Hobi evlerinin iki amaca hizmet edeceğini dile getiren Başkan İshak Taşçı, herhangi bir afet durumunda ‘afet evleri’ olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van depreminde konteyner kent olarak kullanılmışlardı.
Van depreminde konteyner kent olarak kullanılmışlardı.

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Van depreminde faaliyet gösteren konteynerlerin kullanılarak yapılan Hobi Bahçeleri, herhangi bir afet durumunda ‘afet evleri’ olarak hizmet verecek. Atakum ilçesinde son 4,5 yılda 87 proje hayata geçirildi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı son olarak Çobanlı mevkiinde Hobi Bahçeleri ve Kent Ormanı projelerinin açılışını yaparak halkın hizmetine sundu. Başkan İshak Taşçı, Hobi Bahçelerinin bir afet durumunda afet evleri olarak kullanılacağının altını çizerken, olağanüstü durumlar dışında da halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

ZARAR GÖREN AİLELERE TAHSİS EDİLECEK

Hobi Bahçesi’nin ve bahçede bulunan 48 konteynerin olağanüstü bir afet durumunda afetzedelere tahsis edileceğinin vurgulayan İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 87 projeyi hayata kazandırdık. Bugün 2 projenin daha açılışını yapacağız. Hobi Bahçesi ve Çobanlı Kent Orman Bahçesi gerçekten şehrimizin ihtiyacı olan projelerdi.” dedi.

DEPREMDE KULANILDI

Hobi Bahçelerinin çok farklı bir anlamının bulunduunu dile getiren Başkan Taşçı, “Hobi Bahçeleri 10 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, Van depreminde kullanılan 48 konteynerden oluşan 35 metrekarelik bahçeleriyle halkımıza hizmet verecek” diye konuştu.

Samsun Valiliği ile yapılan protokol çerçevesinde konteynerleri aldıklarını dile getiren Başkan Taşçı, “Konteynerleri onarımdan geçirerek hobi bahçesinin evleri olarak kullanıma açtık. Valiliğimizle yaptığımız anlaşma gereği Hobi Bahçesi, Samsun’da bir afet olduğunda ‘afet evleri’ olarak kullanılacak. Yani burası aynı zamanda bir afet olduğunda Samsun’un derdine derman olacak. Hobi Bahçesi projemiz o yüzden 2 yönlü olarak hayata geçecek. Rabb'im inşallah şehrimize ve ülkemize böyle kötü afetler göstermez, bizler de buraları afetlerde kullanmak zorunda kalmayız” şeklinde konuştu.

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‘ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN BİR ALAN’

Şehre çok yakın bir alanını güzel bir orman bahçesine dönüştürerek halkın hizmetine açtıklarını ifade eden Başkan Taşçı, şunları söyledi:

“Çobanlı Kent Orman Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığından Atakum Belediyesine 20 yıllığına tahsis edilmiş bir alan. Burası şehir merkezine yakın olması nedeniyle halkımızın kullanılması için güzel bir alan. Gerekli düzenlemeleri yaparak halkımızın hizmetine açtık. Bundan sonra imalatı yapılan projelerin de açılışlarını aynı hızla devam ettireceğiz.”

‘Samsun’a vizyon kattı’

Başkan Taşçı’dan sonra söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 2 projenin de Samsun’a vizyon kattığını belirterek, AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu söylediler.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek 2 yeni hizmet de halkın kullanımına açıldı.

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