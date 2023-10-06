Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' iade edilecek

Bignan'ın avukatlarından Fehim Güneş de olay günü müvekkillerinin yanında olduklarını ve ev hapsinin henüz icrasına başlanmamış olduğunu ifade ederek

"Avukat olarak evine sağ salim teslim ettik. Bizim üzerimizden firar etmesine izin verecek değiliz. Adli kontrol şartı ihlal edilmemiştir"