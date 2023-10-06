Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' iade edilecek

'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan böyle yakalanmıştı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde iade talebi üzerine görülen davaya, tutuklu bulunan Isaac Bignan getirildi. Bignan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan Isaac Bignan'ın tutukluluğuna yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini belirtti.
'Geri dönmek istemiyorum'
- Bignan'ın avukatlarından Fehim Güneş de olay günü müvekkillerinin yanında olduklarını ve ev hapsinin henüz icrasına başlanmamış olduğunu ifade ederek"Avukat olarak evine sağ salim teslim ettik. Bizim üzerimizden firar etmesine izin verecek değiliz. Adli kontrol şartı ihlal edilmemiştir"dedi. Bignan'ın diğer avukatı da müvekkillerinin kaçma amacı olmadığını, ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Savcı iadesini talep etti
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bignan'ın iade edilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti.
Bignan'ın avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek iade şartlarının oluşmadığını ileri sürdüler.
Tutukluluğu devam edecek
Mahkeme heyeti, Isaac Bignan'ın kendi ülkesi Hollanda'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek iadesine karar verdi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu ileri sürülen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan, 13 Haziran 2023 tarihinde Isparta'da yakalanarak tutuklandı. 15 Eylül 2023 günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından aracına bindikten sonra yakalandı. Gözaltına alınan Bignan ikinci kez tutuklandı.