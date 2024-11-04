Hollandalılar İslam’ı öğreniyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Müzeler Gecesi"nde iki binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı. Her yıl düzenlenen "Müzeler Gecesi" kapsamında Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Fatih Camii'ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatlarıyla ilgili bilgi aldı. Hoparlörden okunan ezanla başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti.





İLK DEFA GELİYORLAR

Konuklara İslam hakkında temel bilgi veren imamlardan İsmail Mercimek, "Müzeler Gecesi vesilesiyle Hollandalı birçok Müslüman olmayan kişi camiyle tanışıyor. İlk defa camiye geliyor, camide ne olduğunu görüyorlar, yatsı namazını kılıyoruz, onu görüyorlar. Aynı zamanda selalar, ilahiler, Kur’an-ı Kerim tilaveti duyuyorlar. En güzeli doğrudan imamlarımıza gelip soru sorabiliyor ve hemen cevaplarını alıyorlar" dedi. Fatih Camii Derneği Başkanı Fikret Önder de, bu etkinliği 8. kez düzenlediklerini ve gelen çok sayıda Hollandalının İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı.





GELENEKSEL SANATLAR TANITILDI

Etkinlikte çoğunluğu Hollandalı misafirlere geleneksel İslam ve Türk sanatları tanıtıldı. Ziyaretçiler, çini, ebru ve hat ve filografi sanatlarının tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi ve atölye çalışmalarıyla bu sanatın örneklerini icra etti. Binden fazla gayrimüslimin ziyaret ettiği camide ayrıca Türk mutfağından lezzetler sunuldu.





İSLAM HAKKINDA BİLGİ ALMAK ÇOK GÜZELDİ

Ziyaretçilerden 31 yaşındaki Hollandalı Gioia Eijook, ilk defa Fatih Camii’ne geldiğini ve etkinlik kapsamında seramik yaptığını anlatarak, "Her gün buradan geçmeme rağmen caminin içeriden ne kadar güzel ve büyük olduğunu bilmiyordum. Camiyi görmek ve İslam hakkında bilgi almak çok güzeldi ve etkileyiciydi” diye konuştu. Camiyi ziyaret etmenin çok iyi hissettirdiğini ve atmosferin çok hoş olduğunu dile getiren Hollandalı Julia van Adrichem de, "Burada olmak çok sakinleştirici ve ortam samimi" değerlendirmesinde bulundu. Camidekilerin çok misafirperver ve güleç olduğunu anlatan Van Adrichem, Fatih Camii'ni tekrar ziyaret etmeyi istediğini kaydetti.











