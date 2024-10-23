HSK müfettişine bıçaklı saldırı

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden zanlıların Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken çekilen fotoğraflardaki bir ayrı yeni fark edildi. Gizli kamera görüntülerindeki Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlının ters kelepçe yapılarak adliyeye girdiği sırada, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de bizzat orada olduğu, zanlıları tek tek izlediği ortaya çıktı.