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HSK müfettişine bıçaklı saldırı

HSK müfettişine bıçaklı saldırı

04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Aslan
Mehmet Aslan

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görevli yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan’a kurumun mescidinde bıçakla saldırdı.

Saldırı sonrası ensesinden yaralanan Aslan hastaneye kaldırıldı. HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli ise gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Aslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bilgisini veren Tunç, "Yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci açık, ailesi yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor" dedi.




#hsk
#saldırı
#Mehmet Aslan

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